Суд приостановил уголовное дело против Лерчек и выпустил её из-под ареста
Гагаринский суд Москвы постановил приостановить уголовное дело против блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), которая проходит лучевую и химиотерапию из-за рака желудка 4 стадии. Также домашний арест ей заменили на запрет определённых действий.
Ранее защита Лерчек ходатайствовала о приостановлении производства по делу, а также об изменении меры пресечения. Прокуратура также встала на сторону тяжелобольной блогерши.
Напомним, онкологию у Лерчек диагностировали сразу после рождения четвёртого ребёнка. 26 февраля 2026 года блогерша родила сына, и сразу после родов её состояние резко ухудшилось. Её партнёр Луис Сквиччиарини тогда сообщил об онкологическом диагнозе. Известно, что у блогера рак желудка 4 стадии. 13 марта Валерия Чекалина начала курс химиотерапии.
