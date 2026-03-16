Суд приостановил уголовное дело против Лерчек и выпустил её из-под ареста

Гагаринский суд Москвы постановил приостановить уголовное дело против блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), которая проходит лучевую и химиотерапию из-за рака желудка 4 стадии. Также домашний арест ей заменили на запрет определённых действий.

Адские боли: Лерчек ослепла на один глаз и не может ходить из-за метастазов в костях

Адские боли: Лерчек ослепла на один глаз и не может ходить из-за метастазов в костях

Напомним, онкологию у Лерчек диагностировали сразу после рождения четвёртого ребёнка. 26 февраля 2026 года блогерша родила сына, и сразу после родов её состояние резко ухудшилось. Её партнёр Луис Сквиччиарини тогда сообщил об онкологическом диагнозе. Известно, что у блогера рак желудка 4 стадии. 13 марта Валерия Чекалина начала курс химиотерапии.