16 марта, 15:29

Суд приостановил уголовное дело против Лерчек и выпустил её из-под ареста

Обложка © Life.ru.

Обложка © Life.ru.

Гагаринский суд Москвы постановил приостановить уголовное дело против блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), которая проходит лучевую и химиотерапию из-за рака желудка 4 стадии. Также домашний арест ей заменили на запрет определённых действий.

Ранее защита Лерчек ходатайствовала о приостановлении производства по делу, а также об изменении меры пресечения. Прокуратура также встала на сторону тяжелобольной блогерши.

Адские боли: Лерчек ослепла на один глаз и не может ходить из-за метастазов в костях

Напомним, онкологию у Лерчек диагностировали сразу после рождения четвёртого ребёнка. 26 февраля 2026 года блогерша родила сына, и сразу после родов её состояние резко ухудшилось. Её партнёр Луис Сквиччиарини тогда сообщил об онкологическом диагнозе. Известно, что у блогера рак желудка 4 стадии. 13 марта Валерия Чекалина начала курс химиотерапии.

Детям Лерчек сообщили об онкологии мамы

