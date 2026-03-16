«Ей нужен шанс выжить»: Дело Лерчек приостановлено из-за новой опухоли в мозге

Гагаринский суд Москвы приостановил разбирательство по уголовному делу блогера Валерии (Лерчек) Чекалиной. Причиной стало резкое ухудшение состояния её здоровья. Об этом сообщает корреспондент Life.ru.

Несколько дней назад во время МРТ у Чекалиной обнаружили новообразование в мозге. Опухоль доброкачественная, но сдавливает ткани, вызывая постоянные головные боли. Сегодня блогерша начала курс лучевой терапии, параллельно продолжая химиотерапию в онкоцентре имени Блохина.

Кроме того, у неё диагностировали лимфогенный канцероматоз — осложнение, характерное для четвёртой стадии онкологии. При нём опухоль проникает в лимфатические сосуды, вызывая боль в груди, одышку и кашель. Рак желудка не могли выявить раньше из-за беременности — такие исследования в этот период противопоказаны.

Как сообщает корреспондент Life.ru из зала суда, суд одобрил приостановку уголовного дела после ходатайства от адвокатов подсудимой, которые также просят отменить домашний арест. Защита настаивает, что состояние здоровья фигурантки требует немедленного и беспрепятственного лечения. Ниже приведены ключевые аргументы из обращения.

24 февраля Чекалина родила ребёнка, который сейчас нуждается в матери. У неё диагностировано тяжёлое онкологическое заболевание, которое развивалось с января 2025 года, однако следователи неоднократно отказывали в посещении врачей — блогер была вынуждена глушить боль обезболивающими. О раке на серьёзной стадии узнали только перед самыми родами.

За весь период домашнего ареста Чекалина не нарушала условий. Ей разрешили продать личные вещи, чтобы оплачивать хотя бы часть лечения, но этих средств не хватает ни на жизнь, ни на терапию.

Защита подчёркивает: диагноз входит в перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания. Даже если суд вынесет обвинительный приговор, по закону с таким диагнозом блогер не сможет находиться в колонии. Адвокаты просят дать женщине шанс выжить — она уже проходит химиотерапию и лучевую терапию, но нуждается в оперативном лечении без согласований с судом.