«Боль на 9 баллов из 10»: Лерчек ослепла на один глаз и не может ходить из-за метастазов в костях

В Гагаринском суде Москвы адвокат Валерии Чекалиной (Лерчек) рассказал о критическом состоянии здоровья блогерши, у которой диагностирован рак желудка четвёртой стадии с метастазами. Защита ходатайствует об изменении меры пресечения и приостановке уголовного дела до выздоровления.

По словам адвоката, после родов боли резко усилились. У блогерши диагностированы метастазы в костях, плаценте, лёгких. Из-за поражения позвонков они сломались. Метастазы продолжают расти. В правом бедре — невыносимые боли, 9 из 10 по шкале интенсивности. Ходить блогерша не может.

Также выявлено поражение костей черепа — после того, как перестал видеть один глаз. В ближайшие месяцы Лерчек не сможет посещать судебные заседания. Ближайшие 9–14 дней она будет проходить лечение.

«Она не явилась из-за ухудшения состояния и боли в правой ноге в прошлый раз», — отметил адвокат.