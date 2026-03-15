«Случилась беда»: Победивший рак Сафронов дал Лерчек спасительный совет

Иллюзионист Сергей Сафронов вышел на связь после новостей о страшном диагнозе у блогерши Валерии Чекалиной (Лерчек). Он прокомментировал ситуацию ведь сам в 2021 году пережил лимфому Ходжкина. В беседе с VOICE он признался, что с супругой всегда хорошо относился в Валерии.

«Мы относимся к ней с большой симпатией. Каждый сам вправе решать, на что тратить деньги. Я никогда не осуждал Лерчек за её деятельность. По ней видно, что она добрый человек», — сказал Сафронов.

Он отметил, что ещё год назад Чекалина жаловалась на недомогания, но суд не отпустил её на обследование. По мнению иллюзиониста, её адвокаты должны были предоставить документы, которые убедили бы судью в необходимости стационарного лечения. Он считает, что сейчас и врачи, и судьи должны сделать всё для спасения жизни блогерши.

Сафронов также высказался о публикации фото из реанимации. Он объяснил, что пара привыкла делиться с подписчиками всем. Это привлекает внимание и даёт слова поддержки, а для онкобольного это очень важно. Особо жёстко он ответил хейтерам, пишущим «заслужила».

«Это злые люди, мерзавцы. Не дай Бог им столкнуться с подобным испытанием. Обратите внимание, у неё уже два года длятся эти бессоные ночи, нерватрёпка с судами, расставание с мужем. Только-только появился лучик света — родился ребёнок, и тут сразу же следующее испытание онкологией. Случилась беда, и Валерии сейчас как никогда нужна поддержка, а находятся люди, которые злорадствуют. Это бессовестные, злые и нехорошие люди», — добавил иллюзионист.

Он также пожелал Валерии скорейшего выздоровления и призвал всех регулярно проходить диспансеризацию. При быстром обнаружении опухоли шансы на выздоровление увеличиваются в сто раз, уверен он. Лерчек он советует действовать и не терять драгоценное время.

«Когда мне поставили диагноз, я обошёл несколько медиков. Когда я нашел врача, который меня исцелил, он ещё на первом приёме сказал мне, что теперь я не болею, а выздоравливаю. И вот я тоже желаю Валерии, чтобы она знала и чувствовала, что выздораливает с этого момента. Чтобы она незамедлительно приступила к лечению, а её родные и близкие поддерживали её добрым словом, верой в то, что всё будет хорошо», — сказал телеведущий.