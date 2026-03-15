Ревва призвал освободить Лерчек из-под домашнего ареста из-за рака

Актёр и певец Александр Ревва на церемонии «Виктория» обратился к общественности с призывом освободить блогершу Лерчек (Валерию Чекалину), у которой диагностировали рак четвёртой стадии. Артист признался, что новость его потрясла.

«Конечно, её надо освободить. Она только родила, молоденькая девочка. Здоровья ей, терпения мужу, родным и близким. Я вчера прочитал и мне стало плохо. Люди, будьте добрее, пожалуйста», — сказал Ревва журналистам.