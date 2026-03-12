Владимир Путин
12 марта, 18:34

Жених Лерчек снял на видео блогершу в инвалидной коляске перед химиотерапией

Возлюбленный Валерии Чекалиной — аргентинец Луис Сквиччиарини — впервые показал кадры блогерши из больницы, где она проходит лечение от тяжёлой формы онкологии. На видео Лерчек передвигается в инвалидном кресле и обсуждает с женихом своё самочувствие.

Первые кадры из больницы, где Лерчек будет проходить химиотерапию. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ im__lu

Луис сообщил, что Валерию госпитализировали в клинику, чтобы уже завтра начать курс химиотерапии. По его словам, несмотря на тяжёлый диагноз, она сохраняет позитивный настрой и верит, что скоро ей станет лучше. Блогер также благодарна всем тем, кто оказывает поддержку в такой непростой период.

«Сегодня нас госпитализировали в клинику, чтобы скорее завтра начать химиотерапию», — подписал Луис кадры.

Милонов призвал проявить милосердие к онкобольной Лерчек и дать ей побыть с семьёй

Напомним, 26 февраля Валерия Чекалина, в отношении которой ведётся уголовное дело, родила четвёртого ребёнка с помощью кесарева сечения. Сразу после операции блогершу перевели в реанимацию — врачи диагностировали у неё рак желудка четвёртой стадии с метастазами. Её жених Луис Сквиччиарини подтвердил, что метастазы затронули позвоночник, ноги и, предположительно, лёгкие.

BannerImage

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ im__lu

Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Блогерша Лерчек (Валерия Чекалина)
  • Знаменитости
  • Поп-культура
