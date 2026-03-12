Жених Лерчек снял на видео блогершу в инвалидной коляске перед химиотерапией
Возлюбленный Валерии Чекалиной — аргентинец Луис Сквиччиарини — впервые показал кадры блогерши из больницы, где она проходит лечение от тяжёлой формы онкологии. На видео Лерчек передвигается в инвалидном кресле и обсуждает с женихом своё самочувствие.
Первые кадры из больницы, где Лерчек будет проходить химиотерапию. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ im__lu
Луис сообщил, что Валерию госпитализировали в клинику, чтобы уже завтра начать курс химиотерапии. По его словам, несмотря на тяжёлый диагноз, она сохраняет позитивный настрой и верит, что скоро ей станет лучше. Блогер также благодарна всем тем, кто оказывает поддержку в такой непростой период.
«Сегодня нас госпитализировали в клинику, чтобы скорее завтра начать химиотерапию», — подписал Луис кадры.
Напомним, 26 февраля Валерия Чекалина, в отношении которой ведётся уголовное дело, родила четвёртого ребёнка с помощью кесарева сечения. Сразу после операции блогершу перевели в реанимацию — врачи диагностировали у неё рак желудка четвёртой стадии с метастазами. Её жених Луис Сквиччиарини подтвердил, что метастазы затронули позвоночник, ноги и, предположительно, лёгкие.
