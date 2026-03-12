Жених Лерчек снял на видео блогершу в инвалидной коляске перед химиотерапией

Возлюбленный Валерии Чекалиной — аргентинец Луис Сквиччиарини — впервые показал кадры блогерши из больницы, где она проходит лечение от тяжёлой формы онкологии. На видео Лерчек передвигается в инвалидном кресле и обсуждает с женихом своё самочувствие.

Луис сообщил, что Валерию госпитализировали в клинику, чтобы уже завтра начать курс химиотерапии. По его словам, несмотря на тяжёлый диагноз, она сохраняет позитивный настрой и верит, что скоро ей станет лучше. Блогер также благодарна всем тем, кто оказывает поддержку в такой непростой период.