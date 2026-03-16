Детям Лерчек сообщили об онкологии мамы

Детям Валерии Чекалиной (Лерчек) сообщили об онкологии мамы. Об этом Life.ru рассказал бывший муж блогерши Артём Чекалин. Сейчас двое сыновей и дочь живут с ним.

«Все друзья, семья — все сплотились. Всё, что возможно, делают», — добавил Артём.

Бывший муж Лерчек Артём Чекалин – о ситуации в семье. Видео © Life.ru

По его словам, с бывшей супругой он не может общаться из-за уголовного дела, однако все родные и близкие готовы помочь ей.

Напомним, что 13 марта, российская блогерша Валерия Чекалина, известная как Лерчек, начала курс химиотерапии. Близкие и друзья делают всё возможное, чтобы поддержать её в этом испытании. Лечение проходит в государственной онкологической больнице Москвы. Онкологию у неё диагностировали сразу после рождения четвёртого ребёнка. 26 февраля 2026 года блогерша родила сына, и сразу после родов её состояние резко ухудшилось. Её партнёр Луис Сквиччиарини тогда сообщил об онкологическом диагнозе. Известно, что у блогера рак желудка 4 стадии.