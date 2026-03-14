Возлюбленный Лерчек показал видео химиотерапии и назвал её состояние тяжёлым

Аргентинский танцор Луис Сквиччиарини, возлюбленный Валерии Чекалиной (Лерчек), показал в соцсети первые кадры с блогершей после начала химиотерапии. Он заснял, как врач устанавливает порт в вену, а также рассказал о состоянии возлюбленной.

Лерчек начали химиотерапию.

«Настрой отличный, всё будет хорошо. С такой-то ещё поддержкой всего мира», — поделилась Лерчек.

Молодой человек признался, что ситуация очень тяжёлая, и Валерия сильно переживает после начала лечения. Однако, по его словам, позитивные сдвиги в её самочувствии дают о себе знать. Сама Лерчек в ролике выглядит уставшей, но старается улыбаться. Она отметила, что поддержка любимого помогает ей бороться с раком.