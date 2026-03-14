14 марта, 11:22

Возлюбленный Лерчек показал видео химиотерапии и назвал её состояние тяжёлым

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ im__lu_

Аргентинский танцор Луис Сквиччиарини, возлюбленный Валерии Чекалиной (Лерчек), показал в соцсети первые кадры с блогершей после начала химиотерапии. Он заснял, как врач устанавливает порт в вену, а также рассказал о состоянии возлюбленной.

Лерчек начали химиотерапию.

«Настрой отличный, всё будет хорошо. С такой-то ещё поддержкой всего мира», — поделилась Лерчек.

Молодой человек признался, что ситуация очень тяжёлая, и Валерия сильно переживает после начала лечения. Однако, по его словам, позитивные сдвиги в её самочувствии дают о себе знать. Сама Лерчек в ролике выглядит уставшей, но старается улыбаться. Она отметила, что поддержка любимого помогает ей бороться с раком.

Подруга – о настрое Лерчек перед химиотерапией: Все на заряде, верят в чудо

Напомним, Лерчек проходит лучевую терапию, чтобы избавиться от постоянных болей на фоне обнаруженной опухоли. 26 февраля 2026 года блогерша родила сына путём кесарева сечения. Сразу после родов её состояние резко ухудшилось, и женщину перевели в реанимацию онкологического центра. Её партнёр Луис Сквиччиарини тогда сообщил о раке: в организме Валерии обнаружены злокачественные клетки и метастазы.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

Татьяна Миссуми
