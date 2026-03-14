Возлюбленный Лерчек показал видео химиотерапии и назвал её состояние тяжёлым
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ im__lu_
Аргентинский танцор Луис Сквиччиарини, возлюбленный Валерии Чекалиной (Лерчек), показал в соцсети первые кадры с блогершей после начала химиотерапии. Он заснял, как врач устанавливает порт в вену, а также рассказал о состоянии возлюбленной.
Лерчек начали химиотерапию. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ im__lu_
«Настрой отличный, всё будет хорошо. С такой-то ещё поддержкой всего мира», — поделилась Лерчек.
Молодой человек признался, что ситуация очень тяжёлая, и Валерия сильно переживает после начала лечения. Однако, по его словам, позитивные сдвиги в её самочувствии дают о себе знать. Сама Лерчек в ролике выглядит уставшей, но старается улыбаться. Она отметила, что поддержка любимого помогает ей бороться с раком.
Напомним, Лерчек проходит лучевую терапию, чтобы избавиться от постоянных болей на фоне обнаруженной опухоли. 26 февраля 2026 года блогерша родила сына путём кесарева сечения. Сразу после родов её состояние резко ухудшилось, и женщину перевели в реанимацию онкологического центра. Её партнёр Луис Сквиччиарини тогда сообщил о раке: в организме Валерии обнаружены злокачественные клетки и метастазы.
