Подруга – о настрое Лерчек перед химиотерапией: Все на заряде, верят в чудо

Валерия Чекалина, известная как Лерчек, сохраняет боевой настрой перед началом курса лечения рака желудка четвёртой стадии. Об этом РИА «Новости» рассказала близкая подруга блогера Кристина Дудкова.

«У неё максимально позитивный настрой, она верит в лучшее, в чудо, которое случается… Все на позитиве, все на заряде. И мне кажется, что с таким настроем можно победить этот ужас», — отметила Дудкова.

Подруга подчеркнула, что семья поддерживает Валерию морально и верит в благоприятный исход лечения. Оптимизм проявляется не только словами, но и действиями — блогер активно готовится к терапии, окружённая поддержкой близких.

Напомним, что сегодня утром, 13 марта, российская блогерша Валерия Чекалина, известная как Лерчек, начала курс химиотерапии. Близкие и друзья делают всё возможное, чтобы поддержать её в этом испытании. Лечение проходит в государственной онкологической больнице Москвы. Онкологию у неё диагностировали сразу после рождения четвёртого ребёнка.

