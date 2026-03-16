Прокуратура встала на сторону Лерчек и просит приостановить дело из-за болезни блогерши
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ im__lu_
Прокуратура поддержала ходатайство защиты блогерши Валерии Чекалиной (Лерчек) о приостановлении производства по делу в связи с её тяжёлым заболеванием. Об этом сообщает корреспондет Life.ru из зала суда.
Гособвинение также настаивает на изменении меры пресечения. Надзорное ведомство просит заменить Чекалиной домашний арест на запрет определённых действий.
Прокуратура поддержала сторону защиты блогерши после получения судом официального подтверждения о госпитализации Чекалиной с онкологическим диагнозом. Гагаринский суд Москвы ранее направлял запрос в НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина для получения точного ответа, что Лерчек действительно находится в медучреждении в отделении лекарственного лечения.
Напомним, что блогерша Валерия Чекалина (Лерчек), обвиняемая в отмывании средств, борется с раком желудка четвёртой стадии. Диагноз был обнаружен после рождения четвёртого ребёнка. Метастазы поразили кости, лёгкие и мозг пациентки. Она испытывает серьёзнейшие боли и не может самостоятельно передвигаться. Лерчек уже начала проходить химиотерапию и лучевую терапию.
