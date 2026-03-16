Прокуратура встала на сторону Лерчек и просит приостановить дело из-за болезни блогерши

Прокуратура поддержала ходатайство защиты блогерши Валерии Чекалиной (Лерчек) о приостановлении производства по делу в связи с её тяжёлым заболеванием. Об этом сообщает корреспондет Life.ru из зала суда.

Гособвинение также настаивает на изменении меры пресечения. Надзорное ведомство просит заменить Чекалиной домашний арест на запрет определённых действий.

Прокуратура поддержала сторону защиты блогерши после получения судом официального подтверждения о госпитализации Чекалиной с онкологическим диагнозом. Гагаринский суд Москвы ранее направлял запрос в НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина для получения точного ответа, что Лерчек действительно находится в медучреждении в отделении лекарственного лечения.