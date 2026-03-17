Для Лерчек и других тяжелобольных матерей предложили провести амнистию

Депутат Государственной думы Нина Останина призвала провести в России амнистию для тяжелобольных женщин, осуждённых за нетяжкие преступления. Об этом она заявила Life.ru, комментируя приостановку уголовного дела против блогерши Лерчек (Валерии Чекалиной), которая после рождения четвёртого ребёнка столкнулась с раком 4-й стадии.

Мы просим провести амнистию, вот как сделали с Валерией. Она многодетная мать, болеет. А сколько ещё таких историй? Если это нетяжкие преступления, то, что касается нынешнего решения с Лерчек, конечно, я не могу не поддержать. Оно гуманное, абсолютно правильное. Нина Останина Депутат Госдумы

Однако случай Лерчек не единственный, а гуманного отношения заслуживают не только медийные личности, добавила Останина.

«Когда, невзирая на то что женщина тяжело больна, гуманизация, как бы хорошо это слово ни звучало, зачастую не распространяется на людей, совершивших нетяжкие преступления. В данном случае эта фигура — медийная, сама себя раскрутившая, но, повторяю, заботиться нужно обо всех», — отметила парламентарий.

Кроме того, она призвала к более гуманным наказаниям для детей до 14 лет и для взрослых, которые являются родителями-одиночками. Пока же эти предложения депутатов не находят поддержки, добавила Останина.

Напомним, онкологию у Лерчек диагностировали после рождения четвёртого ребёнка. 26 февраля 2026 года блогерша родила сына, и сразу после родов её состояние резко ухудшилось. Её партнёр Луис Сквиччиарини сообщил об онкологическом диагнозе — известно, что у блогера рак желудка 4-й стадии. Валерия Чекалина начала курс лучевой и химиотерапии. В связи с этим суд приостановил её уголовное дело и заменил ей домашний арест на запрет определённых действий. При этом дело её бывшего супруга Артёма суд продолжит рассматривать.