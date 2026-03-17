17 марта, 05:44

У блогерши Лерчек нашли метастазы в костях черепа

Валерия Чекалина. Обложка © VK / Лерчек

У блогерши Валерии Чекалиной (Лерчек) выявили метастатическое поражение костей черепа. Об этом стало известно SHOT.

Ухудшение состояния произошло внезапно — блогерша частично потеряла зрение, что стало поводом для срочного обследования. После проведения МРТ с контрастированием медики обнаружили серьёзные изменения. Исследование показало поражение твёрдой оболочки мозга. Кроме того, специалисты зафиксировали распространение заболевания на кости свода черепа. Это свидетельствует о метастатическом процессе.

Напомним, столичный суд принял решение приостановить уголовное дело в отношении Лерчек и изменить ей меру пресечения. Блогерша больше не будет находиться под домашним арестом — теперь на неё наложили запрет определённых действий. Поводом для смягчения стало тяжёлое онкологическое заболевание: у Лерчек диагностировали рак желудка четвёртой стадии, и сейчас она проходит интенсивный курс лучевой и химиотерапии. После изменения меры пресечения поддержку Чекалиной публично выразил её возлюбленный Луис Сквиччиарини. В соцсетях он поблагодарил суд за решение смягчить ограничения и приостановить разбирательство.

