У блогерши Лерчек нашли метастазы в костях черепа

Ухудшение состояния произошло внезапно — блогерша частично потеряла зрение, что стало поводом для срочного обследования. После проведения МРТ с контрастированием медики обнаружили серьёзные изменения. Исследование показало поражение твёрдой оболочки мозга. Кроме того, специалисты зафиксировали распространение заболевания на кости свода черепа. Это свидетельствует о метастатическом процессе.

«Я очень хочу жить, и я буду жить!» Больная раком Лерчек в слезах вышла на связь после приостановки дела

Напомним, столичный суд принял решение приостановить уголовное дело в отношении Лерчек и изменить ей меру пресечения. Блогерша больше не будет находиться под домашним арестом — теперь на неё наложили запрет определённых действий. Поводом для смягчения стало тяжёлое онкологическое заболевание: у Лерчек диагностировали рак желудка четвёртой стадии, и сейчас она проходит интенсивный курс лучевой и химиотерапии. После изменения меры пресечения поддержку Чекалиной публично выразил её возлюбленный Луис Сквиччиарини. В соцсетях он поблагодарил суд за решение смягчить ограничения и приостановить разбирательство.