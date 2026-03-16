«Я очень хочу жить, и я буду жить!» Больная раком Лерчек в слезах вышла на связь после приостановки дела

Блогерша Валерия Чекалина, известная как Лерчек, впервые прокомментировала ситуацию после снятия домашнего ареста. Видео с её обращением из больничной палаты опубликовал её жених Луис.

В ролике блогерша поблагодарила подписчиков за поддержку и рассказала, что уголовное дело приостановлено. По словам Чекалиной, сейчас для неё главное — восстановить здоровье.

«Уголовное дело приостановлено, мы очень этому рады, но сейчас самое важное — здоровье. Я рада, что могу на нём сфокусироваться. Всем спасибо за поддержку. Спасибо, что молитесь. <...> Я очень сильно хочу жить, я буду жить!» — поделилась Валерия, еле сдерживая слёзы.

Суд в Москве приостановил уголовное дело против блогерши Лерчек. Ей также смягчили меру пресечения: домашний арест заменили на запрет определённых действий. Материалы дела в отношении неё выделены в отдельное производство. Решение связано с тяжёлым заболеванием. Чекалина проходит курс лучевой и химиотерапии из-за рака желудка четвёртой стадии. О диагнозе подсудимая узнала вскоре после рождения четвёртого ребёнка от нового возлюбленного.