Уголовное дело против больной раком Лерчек выделено в отдельное производство

Гагаринский суд Москвы, где слушается уголовное дело в отношении блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), принял решение выделить его в отдельное производство. Об этом рассказал журналист Life.ru прямо из зала судебных заседаний.

При этом уголовный процесс в отношении её бывшего супруга Артёма Чекалина будет продолжен. Очередное заседание уже назначено на 23 марта. Лерчек и её экс-муж проходят по делу о незаконном выводе за рубеж по подложным документам 250 миллионов рублей. А до этого их уличили в налоговых махинациях.

Как уже сообщалось, суд Москвы постановил приостановить уголовное дело против блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), которая проходит лучевую и химиотерапию из-за рака желудка 4 стадии. Также домашний арест ей заменили на запрет определённых действий. О болезни подсудимая узнала сразу после рождения четвёртого ребёнка от своего нового супруга. С Артёмом Чекалиным блогерша развелась.