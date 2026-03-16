Возлюбленный Лерчек поблагодарил суд за отмену домашнего ареста и пообещал молиться за её здоровье

Возлюбленный блогерши Валерии Чекалиной (Лерчек), впервые вышел на связь после новостей об изменении меры пресечения для неё. В своём обращении в соцсетях Луис Сквиччиарини поблагодарил суд за решение приостановить уголовное дело и заменить домашний арест на запрет определённых действий.

«Живи, моя Лера! Живи! Я всем сердцем чувствую — весь мир сейчас молится за тебя. И я, преклонив колени, молюсь вместе с ним. Ты любишь эту жизнь так, как не умеет никто другой. Именно ты научила меня ценить каждый миг и находить свет, несмотря на трудности», — написал танцор. Он также подчеркнул, что теперь все силы можно сосредоточить на здоровье Валерии.

Напомним, сегодня столичный суд принял решение приостановить уголовное дело в отношении Лерчек и изменить ей меру пресечения. Блогерша больше не будет находиться под домашним арестом — теперь на неё наложили запрет определённых действий. Поводом для смягчения стало тяжёлое онкологическое заболевание: у Лерчек диагностировали рак желудка четвёртой стадии, и сейчас она проходит интенсивный курс лучевой и химиотерапии. Диагноз стал шоком для семьи — о нём стало известно вскоре после того, как она в четвёртый раз стала матерью. Её дело выделили в отдельное производство.