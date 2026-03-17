Тяжелобольная Лерчек полностью погасила долг перед ФНС на 176 млн рублей
Блогер Лерчек, настоящее имя которой Валерия Чекалина, полностью погасила задолженность перед Федеральной налоговой службой. Об этом стало известно за заседании суда, где присутствует корреспондент Life.ru.
Речь идет о сумме в 176 миллионов рублей. Как сообщил представитель Чекалиной, все средства были перечислены накануне, а сегодня сторона получила подтверждающую справку.
По его словам, сейчас задолженности у блогера больше нет. В суде также отметили, что после проверки этой информации со стороны налогового органа дело о банкротстве может быть прекращено.
Накануне Чекалиной изменили меру пресечения: вместо домашнего ареста ей назначили запрет определённых действий. Такое решение приняли после официального подтверждения её тяжёлого состояния здоровья.
Во время заседания был объявлен перерыв, чтобы ФНС смогла проверить данные о полном погашении долга.
О тяжёлом диагнозе Лерчек стало известно вскоре после рождения четвёртого ребёнка. 26 февраля 2026 года блогер родила сына, а затем её состояние резко ухудшилось. Партнёр Валерии Чекалиной Луис Сквиччиарини сообщил, что у неё выявили рак желудка четвёртой стадии, после чего она начала курс химиотерапии и лучевого лечения. На этом фоне суд приостановил уголовное дело и смягчил меру пресечения, заменив домашний арест на запрет определённых действий. Позже депутат Госдумы Нина Останина заявила Life.ru, что история Лерчек показывает: гуманного подхода заслуживают и другие тяжело больные женщины, осуждённые по нетяжким статьям.
