Тяжелобольная Лерчек полностью погасила долг перед ФНС на 176 млн рублей

Блогер Лерчек, настоящее имя которой Валерия Чекалина, полностью погасила задолженность перед Федеральной налоговой службой. Об этом стало известно за заседании суда, где присутствует корреспондент Life.ru.

Речь идет о сумме в 176 миллионов рублей. Как сообщил представитель Чекалиной, все средства были перечислены накануне, а сегодня сторона получила подтверждающую справку.

По его словам, сейчас задолженности у блогера больше нет. В суде также отметили, что после проверки этой информации со стороны налогового органа дело о банкротстве может быть прекращено.

Накануне Чекалиной изменили меру пресечения: вместо домашнего ареста ей назначили запрет определённых действий. Такое решение приняли после официального подтверждения её тяжёлого состояния здоровья.

Во время заседания был объявлен перерыв, чтобы ФНС смогла проверить данные о полном погашении долга.