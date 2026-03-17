Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 марта, 13:01

Тяжелобольная Лерчек полностью погасила долг перед ФНС на 176 млн рублей

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / im__lu_

Блогер Лерчек, настоящее имя которой Валерия Чекалина, полностью погасила задолженность перед Федеральной налоговой службой. Об этом стало известно за заседании суда, где присутствует корреспондент Life.ru.

Речь идет о сумме в 176 миллионов рублей. Как сообщил представитель Чекалиной, все средства были перечислены накануне, а сегодня сторона получила подтверждающую справку.

По его словам, сейчас задолженности у блогера больше нет. В суде также отметили, что после проверки этой информации со стороны налогового органа дело о банкротстве может быть прекращено.

Накануне Чекалиной изменили меру пресечения: вместо домашнего ареста ей назначили запрет определённых действий. Такое решение приняли после официального подтверждения её тяжёлого состояния здоровья.

Во время заседания был объявлен перерыв, чтобы ФНС смогла проверить данные о полном погашении долга.

Рак не ждёт разрешения прокурора: Катя Гордон требует освободить больных матерей из-под ареста
О тяжёлом диагнозе Лерчек стало известно вскоре после рождения четвёртого ребёнка. 26 февраля 2026 года блогер родила сына, а затем её состояние резко ухудшилось. Партнёр Валерии Чекалиной Луис Сквиччиарини сообщил, что у неё выявили рак желудка четвёртой стадии, после чего она начала курс химиотерапии и лучевого лечения. На этом фоне суд приостановил уголовное дело и смягчил меру пресечения, заменив домашний арест на запрет определённых действий. Позже депутат Госдумы Нина Останина заявила Life.ru, что история Лерчек показывает: гуманного подхода заслуживают и другие тяжело больные женщины, осуждённые по нетяжким статьям.

Марина Фещенко
  • Новости
  • Блогерша Лерчек (Валерия Чекалина)
  • Законы
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar