Рак не ждёт разрешения прокурора: Катя Гордон требует освободить больных матерей из-под ареста

Сбой системы в случае с Лерчек очевиден. Любого человека спроси, если это не живодёр, он то же самое скажет, как и любой юрист. Потому что, когда ты под домашним арестом согласовываешь каждый свой выезд с прокурором или выпрашиваешь у судей перевести тебя на другую меру пресечения, ты не можешь лечиться, не можешь вовремя диагностировать развитие рака. Рак непредсказуем.