Рак не ждёт разрешения прокурора: Катя Гордон требует освободить больных матерей из-под ареста
Юрист Гордон призвала освободить больных матерей после дела Лерчек
Юрист Екатерина Гордон выступила с резким заявлением после истории с блогером Лерчек, у которой диагностировали рак четвёртой стадии. По её мнению, женщины с тяжёлыми заболеваниями, имеющие детей, не должны находиться под арестом.
Сбой системы в случае с Лерчек очевиден. Любого человека спроси, если это не живодёр, он то же самое скажет, как и любой юрист. Потому что, когда ты под домашним арестом согласовываешь каждый свой выезд с прокурором или выпрашиваешь у судей перевести тебя на другую меру пресечения, ты не можешь лечиться, не можешь вовремя диагностировать развитие рака. Рак непредсказуем.
Гордон заявила, что уже направила инициативу в Совет Федерации. Она считает, что для таких обвиняемых допустимы только мягкие меры — например, запрет определённых действий. Юрист уверена, что жёсткие ограничения мешают своевременному лечению. В случае с Лерчек, по её словам, было потеряно много времени, поскольку ранее ей не разрешили пройти диагностику.
Напомним, онкологию у Лерчек диагностировали после рождения четвёртого ребёнка. 26 февраля 2026 года блогерша родила сына, и сразу после родов её состояние резко ухудшилось. Её партнёр Луис Сквиччиарини сообщил об онкологическом диагнозе — известно, что у блогера рак желудка 4-й стадии. Валерия Чекалина начала курс лучевой и химиотерапии. В связи с этим суд приостановил её уголовное дело и заменил ей домашний арест на запрет определённых действий. На этом фоне депутат Госдумы Нина Останина в беседе с Life.ru также призвала амнистировать тяжелобольных женщин, осуждённых за нетяжкие преступления. По словам парламентария, случай Лерчек — не единственный, и гуманного отношения заслуживают не только звёздные арестанты.
