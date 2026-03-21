Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 марта, 16:32

Защита Лерчек заявила, что следователь 4 раза отказывал ей в визитах к врачам

Обложка © VK / Лерчек

Блогерша Валерия Чекалина (Лерчек), у которой недавно выявили рак, четыре раза получала отказ следователя на свой запрос о визите в частные клиники, в том числе в стоматологию. Об этом в соцсетях рассказали её адвокаты.

«Представляем вашему вниманию четыре отказа (в посещении врача. — Прим. Life.ru). В подтверждение этого в канале размещены четыре копии отказов следователя на ходатайство защитников Лерчек о посещении медицинских учреждений», уточнил юрист.

Как утверждается, Лерчек просила следствие о визите в частную больницу «Мать и дитя» на Севастопольском проспекте в Москве, а также хотела посетить стоматологию на Минской улице. По словам адвокатов, есть и другие документальные подтверждения отказа Лерчеку.

Лерчек сняли на видео после первой иммунной терапии

Напомним, 26 февраля Лерчек родила четвёртого ребёнка от нового избранника. Из роддома блогерша попала в реанимацию онкологической клиники. Врачи нашли у неё злокачественные образования в лёгких и позвоночнике, а также метастазы в костях черепа. На данный момент уголовное дело против блогерши приостановлено. Лерчек и её предыдущий муж Артём Чекалин подозреваются в незаконном выводе за рубеж около 250 миллионов рублей. В отношении мужчины расследование продолжается. Сейчас блогерша обвиняет полицию в том, что ей якобы запрещали визиты к врачу во время расследования. В МВД опровергли жалобы Лерчек, заявив, что она могла ходить по клиникам.

Главные новости шоу-бизнеса, громкие скандалы и интервью звёзд — в разделе «Поп-культура» на Life.ru.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Блогерша Лерчек (Валерия Чекалина)
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar