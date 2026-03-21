Защита Лерчек заявила, что следователь 4 раза отказывал ей в визитах к врачам

Блогерша Валерия Чекалина (Лерчек), у которой недавно выявили рак, четыре раза получала отказ следователя на свой запрос о визите в частные клиники, в том числе в стоматологию. Об этом в соцсетях рассказали её адвокаты.

«Представляем вашему вниманию четыре отказа (в посещении врача. — Прим. Life.ru). В подтверждение этого в канале размещены четыре копии отказов следователя на ходатайство защитников Лерчек о посещении медицинских учреждений», — уточнил юрист.

Как утверждается, Лерчек просила следствие о визите в частную больницу «Мать и дитя» на Севастопольском проспекте в Москве, а также хотела посетить стоматологию на Минской улице. По словам адвокатов, есть и другие документальные подтверждения отказа Лерчеку.