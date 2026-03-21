Защита Лерчек заявила, что следователь 4 раза отказывал ей в визитах к врачам
Обложка © VK / Лерчек
Блогерша Валерия Чекалина (Лерчек), у которой недавно выявили рак, четыре раза получала отказ следователя на свой запрос о визите в частные клиники, в том числе в стоматологию. Об этом в соцсетях рассказали её адвокаты.
«Представляем вашему вниманию четыре отказа (в посещении врача. — Прим. Life.ru). В подтверждение этого в канале размещены четыре копии отказов следователя на ходатайство защитников Лерчек о посещении медицинских учреждений», — уточнил юрист.
Как утверждается, Лерчек просила следствие о визите в частную больницу «Мать и дитя» на Севастопольском проспекте в Москве, а также хотела посетить стоматологию на Минской улице. По словам адвокатов, есть и другие документальные подтверждения отказа Лерчеку.
Напомним, 26 февраля Лерчек родила четвёртого ребёнка от нового избранника. Из роддома блогерша попала в реанимацию онкологической клиники. Врачи нашли у неё злокачественные образования в лёгких и позвоночнике, а также метастазы в костях черепа. На данный момент уголовное дело против блогерши приостановлено. Лерчек и её предыдущий муж Артём Чекалин подозреваются в незаконном выводе за рубеж около 250 миллионов рублей. В отношении мужчины расследование продолжается. Сейчас блогерша обвиняет полицию в том, что ей якобы запрещали визиты к врачу во время расследования. В МВД опровергли жалобы Лерчек, заявив, что она могла ходить по клиникам.
Главные новости шоу-бизнеса, громкие скандалы и интервью звёзд — в разделе «Поп-культура» на Life.ru.