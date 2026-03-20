20 марта, 16:56

В МВД опровергли сообщение Лерчек о запрете посещать врачей в период следствия

Обложка © Life.ru

Московская полиция ответила на заявление блогерши Валерии Чекалиной, известной под псевдонимом Лерчек, о том, что ей якобы не давали посещать больницы в период ведения следствия. В пресс-службе столичного ГУ МВД России заверили, что она имела возможность ходить по врачам.

«Указанная информация не соответствует действительности. Сообщаем, что в ходе предварительного следствия по уголовному делу, возбуждённому по ст. 193.1 УК РФ, от обвиняемой, а также её защитников неоднократно поступали ходатайства на посещение государственных медицинских учреждений, все они были удовлетворены в полном объёме»,  сказано в заявлении.

Психолог объяснила, почему россияне резко изменили своё отношение к Лерчек

Напомним, 26 февраля Лерчек родила четвёртого ребёнка от нового избранника. Из роддома блогерша попала в реанимацию онкологической клиники. Её возлюбленный Луис Сквиччиарини сообщил, что у неё нашли злокачественные образования в лёгких и позвоночнике, а также появились метастазы в костях черепа. На данный момент уголовное дело против блогерши приостановлено. Лерчек и её предыдущий муж Артём Чекалин обвиняются в незаконном выводе за рубеж около 250 миллионов рублей. В отношении мужчины расследование продолжается. Сейчас блогерша требует проверить действия полицейских, которые якобы не давали ей ходить к врачам во время нахождения под домашним арестом. Лерчек уверена, что рак можно было выявить на ранней стадии.

Татьяна Миссуми
