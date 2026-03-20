В МВД опровергли сообщение Лерчек о запрете посещать врачей в период следствия

Московская полиция ответила на заявление блогерши Валерии Чекалиной, известной под псевдонимом Лерчек, о том, что ей якобы не давали посещать больницы в период ведения следствия. В пресс-службе столичного ГУ МВД России заверили, что она имела возможность ходить по врачам.

«Указанная информация не соответствует действительности. Сообщаем, что в ходе предварительного следствия по уголовному делу, возбуждённому по ст. 193.1 УК РФ, от обвиняемой, а также её защитников неоднократно поступали ходатайства на посещение государственных медицинских учреждений, все они были удовлетворены в полном объёме», — сказано в заявлении.