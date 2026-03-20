Психолог объяснила, почему россияне резко изменили своё отношение к Лерчек
Общественное мнение о блогере Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, резко изменилось в России после того, как люди узнали о её болезни. Многие пользователи соцсетей перешли от критики к сочувствию, обратила внимание психолог Александра Копецкая. По её словам, резкое изменение связано не столько с психологией, сколько с культурными особенностями.
Многие неравнодушные не только выражают поддержку блогеру, но и призывают прекратить уголовное преследование, особенно с учётом того, что все налоговые задолженности погашены. Эксперт подчеркнула, что для российского общества характерна склонность сначала быстро осуждать, а затем пересматривать позицию и проявлять сочувствие. Это связано с общей культурой общения, в которой критика часто преобладает над поддержкой, особенно в публичном пространстве.
В русскоязычной среде наблюдается высокий уровень токсичности: люди нередко начинают обсуждение с негативной оценки, а более взвешенные мнения появляются позже, когда в диалог включаются более вдумчивые участники. Ключевую роль в таких случаях играет чувство стыда: становится неловко желать зла человеку, оказавшемуся в тяжёлой жизненной ситуации.
«Психология вопроса здесь в чувстве стыда. Вот как-то стыдно, неловко, неудобно, так сказать, желать зла бедной, больной женщине, многодетной матери. Это как-то неприлично», — подчеркнула собеседница Пятого канала.
Напомним, 26 февраля Лерчек родила четвёртого ребёнка. Врачи сделали ей экстренное кесарево сечение. Из роддома блогерша попала в реанимацию онкологической клиники. Её жених Луис Сквиччиарини сообщил, что у Лерчек нашли злокачественные образования в лёгких и позвоночнике, и призвал молиться за неё. Позже Лерчек вырезали злокачественную опухоль в позвонках, однако у неё нашли метастазы в костях черепа. На данный момент уголовное дело против блогера приостановлено.
