Психолог объяснила, почему россияне резко изменили своё отношение к Лерчек

Общественное мнение о блогере Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, резко изменилось в России после того, как люди узнали о её болезни. Многие пользователи соцсетей перешли от критики к сочувствию, обратила внимание психолог Александра Копецкая. По её словам, резкое изменение связано не столько с психологией, сколько с культурными особенностями.

Многие неравнодушные не только выражают поддержку блогеру, но и призывают прекратить уголовное преследование, особенно с учётом того, что все налоговые задолженности погашены. Эксперт подчеркнула, что для российского общества характерна склонность сначала быстро осуждать, а затем пересматривать позицию и проявлять сочувствие. Это связано с общей культурой общения, в которой критика часто преобладает над поддержкой, особенно в публичном пространстве.

В русскоязычной среде наблюдается высокий уровень токсичности: люди нередко начинают обсуждение с негативной оценки, а более взвешенные мнения появляются позже, когда в диалог включаются более вдумчивые участники. Ключевую роль в таких случаях играет чувство стыда: становится неловко желать зла человеку, оказавшемуся в тяжёлой жизненной ситуации.

«Психология вопроса здесь в чувстве стыда. Вот как-то стыдно, неловко, неудобно, так сказать, желать зла бедной, больной женщине, многодетной матери. Это как-то неприлично», — подчеркнула собеседница Пятого канала.