Лерчек вырезали злокачественную опухоль в позвонках
Валерия Чекалина. Обложка © VK / Лерчек
Блогерша Валерия Чекалина (Лерчек) перенесла ещё одну операцию после постановки страшного диагноза – ей вырезали злокачественную опухоль в позвонках. Об этом сообщила её адвокат Юлия Лисановская, передал из Гагаринского суда корреспондент Life.ru.
«Чекалиной сделали ещё одну операцию, удалили образование в позвонках. Прописан постельный режим. Самостоятельно двигаться не может. У неё острая потеря зрения на правый глаз», — уточнила юрист.
По словам Лисановской, у блогерши диагностированы метастазы в костях, плаценте, лёгких. Из-за поражения позвонков они сломались. Метастазы продолжают расти. В правом бедре — невыносимые боли на 9 баллов из 10 по шкале интенсивности.
Напомним, 26 февраля блогер Лерчек (Валерия Чекалина) родила четвёртого сына, после чего её состояние резко ухудшилось. Её возлюбленный Луис Сквиччиарини сообщил о раке желудка четвёртой стадии. 13 марта она начала курс химиотерапии в московской онкобольнице. По словам адвоката, после родов боли усилились, диагностированы метастазы в костях, плаценте, лёгких.
