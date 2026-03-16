Лерчек вырезали злокачественную опухоль в позвонках

Блогерша Валерия Чекалина (Лерчек) перенесла ещё одну операцию после постановки страшного диагноза – ей вырезали злокачественную опухоль в позвонках. Об этом сообщила её адвокат Юлия Лисановская, передал из Гагаринского суда корреспондент Life.ru.

«Чекалиной сделали ещё одну операцию, удалили образование в позвонках. Прописан постельный режим. Самостоятельно двигаться не может. У неё острая потеря зрения на правый глаз», — уточнила юрист.

По словам Лисановской, у блогерши диагностированы метастазы в костях, плаценте, лёгких. Из-за поражения позвонков они сломались. Метастазы продолжают расти. В правом бедре — невыносимые боли на 9 баллов из 10 по шкале интенсивности.