Лерчек показала на видео следователя «без сердца», который не пускал её к врачу

Возлюбленный блогерши Валерии Чекалиной (Лерчек) показал кадры из полицейского отдела. Луис Сквиччиарини рассказал, что они пришли подать жалобу на правоохранителей, не пускавших блогершу в больницу во время её нахождения под домашним арестом.

Лерчек в полицейском участке.

«Я был рядом, я видел её глаза, я чувствовал её боль, когда драгоценные минуты жизни таяли впустую», — поделился Сквиччиарини.

Лерчек рассказала, что у неё постоянно болел живот, она перенесла две операции кесарева сечения, большое количество ЭКО, но её не пускали в больницу во время домашнего ареста. По мнению блогерши, именно это стало причиной позднего обнаружения у неё рака. В кадре Лерчек стыдит следователя и говорит, что у него нет сердца, а также сочувствует его жене.

«У вас просто нету сердца никакого, очень жаль, если у вас есть жена и как вы к ней относитесь», — говорит блогерша.