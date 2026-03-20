Лерчек показала на видео следователя «без сердца», который не пускал её к врачу
Обложка © Instagram / im__lu_
Возлюбленный блогерши Валерии Чекалиной (Лерчек) показал кадры из полицейского отдела. Луис Сквиччиарини рассказал, что они пришли подать жалобу на правоохранителей, не пускавших блогершу в больницу во время её нахождения под домашним арестом.
Лерчек в полицейском участке. Видео © Instagram / im__lu_
«Я был рядом, я видел её глаза, я чувствовал её боль, когда драгоценные минуты жизни таяли впустую», — поделился Сквиччиарини.
Лерчек рассказала, что у неё постоянно болел живот, она перенесла две операции кесарева сечения, большое количество ЭКО, но её не пускали в больницу во время домашнего ареста. По мнению блогерши, именно это стало причиной позднего обнаружения у неё рака. В кадре Лерчек стыдит следователя и говорит, что у него нет сердца, а также сочувствует его жене.
«У вас просто нету сердца никакого, очень жаль, если у вас есть жена и как вы к ней относитесь», — говорит блогерша.
Напомним, онкологию у Лерчек диагностировали после рождения четвёртого ребёнка. У неё подтверждён рак желудка 4-й стадии с метастазами. Валерия Чекалина начала курс лучевой, иммунной и химиотерапии. В связи с этим суд приостановил её уголовное дело и заменил ей домашний арест на запрет определённых действий. При этом дело её бывшего супруга Артёма суд продолжит рассматривать. Пара обвиняется в нелегальном выводе за рубеж миллионов рублей. Сейчас новый возлюбленный Лерчек Луис Сквиччиарини, от которого она и родила четвёртого малыша, выкладывает в Сеть кадры лечения блогерши. Сама Лерчек подала заявление на полицейских, которые не отпускали её к врачам, что привело к потере времени на обнаружение страшного диагноза.
