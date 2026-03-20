Лерчек подала заявление на полицейских, которые не отпускали её к врачам

Блогерша Лерчек (Валерия Чекалина) подала в СК заявление на полицейских, которые якобы не отпускали её к врачам, несмотря на постоянные жалобы на здоровье. Об этом сообщает SHOT.

Чекалина утверждает, что при своевременной диагностике у неё не развился бы рак 4 стадии с множественными метастазами, но, по её словам, посещать врачей ей не давали сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, онкологию у Лерчек диагностировали после рождения четвёртого ребёнка. 26 февраля 2026 года блогерша родила сына, и сразу после родов её перевели в реанимацию. Выяснилось, что у блогера рак желудка 4-й стадии с метастазами. Валерия Чекалина начала курс лучевой, иммунной и химиотерапии. В связи с этим суд приостановил её уголовное дело и заменил ей домашний арест на запрет определённых действий. При этом дело её бывшего супруга Артёма суд продолжит рассматривать. Также стало известно, что долг Лерчек перед ФНС был полностью погашен.