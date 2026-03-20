Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 марта, 09:01

Лерчек подала заявление на полицейских, которые не отпускали её к врачам

Обложка © ТАСС / Алексей Белкин/NEWS.ru

Блогерша Лерчек (Валерия Чекалина) подала в СК заявление на полицейских, которые якобы не отпускали её к врачам, несмотря на постоянные жалобы на здоровье. Об этом сообщает SHOT.

Чекалина утверждает, что при своевременной диагностике у неё не развился бы рак 4 стадии с множественными метастазами, но, по её словам, посещать врачей ей не давали сотрудники правоохранительных органов.

Онколог — о диагнозе Лерчек: Почему рак не выявили во время беременности и каковы прогнозы
Напомним, онкологию у Лерчек диагностировали после рождения четвёртого ребёнка. 26 февраля 2026 года блогерша родила сына, и сразу после родов её перевели в реанимацию. Выяснилось, что у блогера рак желудка 4-й стадии с метастазами. Валерия Чекалина начала курс лучевой, иммунной и химиотерапии. В связи с этим суд приостановил её уголовное дело и заменил ей домашний арест на запрет определённых действий. При этом дело её бывшего супруга Артёма суд продолжит рассматривать. Также стало известно, что долг Лерчек перед ФНС был полностью погашен.

Чипсики ни при чём: Россиянка с раком как у Лерчек назвала главную причину болезни
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Блогерша Лерчек (Валерия Чекалина)
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar