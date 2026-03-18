Чипсики ни при чём: Россиянка с раком как у Лерчек назвала главную причину болезни

Блогер Евгения Таран, у которой диагностирован рак желудка четвёртой стадии с метастазами, как и у блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), поделилась своим мнением о причинах болезни. В видеообращении она призвала не игнорировать стресс и вовремя обращаться к специалистам.

«Те, кто из мира онкологии, и не только, я думаю, что слышали про Лерчек, и, по последней информации, у неё рак желудка четвёртой стадии с метастазами в лёгких, и, если я правильно помню, в костях. Как и у меня — тоже рак желудка и тоже четвёртой стадии», — рассказала Евгения.

По её словам, многие ошибочно связывают заболевание с неправильным питанием.

«Не чипсами я его себе заработала под сериальчик. Хотя бы потому, что эти чипсы я ела не одна. И те, кто ели, они абсолютно здоровы», — пояснила Таран, добавив, что главной причиной стал многолетний стресс.

Последние три года до диагноза у неё были «невероятно стрессовыми», доходило до того, что ей не хотелось жить. Большой ошибкой девушка назвала то, что не обращалась за помощью вовремя.

«Когда я пошла в психотерапию, это уже оказалось поздно», — призналась Евгения.

Она призвала всех, кто испытывает сильный стресс, не игнорировать своё состояние, срочно проверять желудок (ФГДС) и при необходимости начинать принимать успокоительные или антидепрессанты по назначению специалистов.

«Любой ваш стресс — это сложность, которая потом будет воспоминанием», — резюмировала Таран.

