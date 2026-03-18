Онколог озвучил стоимость лечения рака в России
Стоимость лечения рака в России может достигать нескольких миллионов рублей в год
Стоимость лечения рака в России может достигать нескольких миллионов рублей в год, при этом базовую помощь можно получить бесплатно по ОМС. Об этом РИА «Новости» рассказал онколог, эксперт фонда «Онкологика» Дмитрий Олькин.
«Стоимость лечения онкологического заболевания в России в 2026 году может варьировать от нуля до нескольких миллионов рублей в год. Определяющие факторы – стадия на момент выявления, молекулярный профиль опухоли и обоснованность терапевтических назначений», — сказал врач.
Итоговая сумма зависит от стадии заболевания, молекулярного профиля опухоли и обоснованности назначений. Система ОМС в 2026 году покрывает базовый объём помощи: хирургию, лучевую терапию и стандартную химиотерапию. Многие таргетные и иммуноонкологические препараты также включены в перечень жизненно необходимых и программу высокозатратных нозологий.
Если же пациент обращается в частные клиники, стоимость хирургического вмешательства составляет от 350 до 700 тысяч рублей в зависимости от сложности. При метастатическом процессе месячный курс таргетной терапии обойдётся в 200–350 тысяч рублей.
