Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 марта, 13:48

Шанс на спасение: В России стартовали испытания персональной терапии против рака мозга

В России начали набор пациентов для лечения глиобластомы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages

В России начали набирать первых пациентов для проведения персонифицированной химиотерапии глиобластом — вида злокачественной опухоли мозга. Об этом рассказал гендиректора Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА Всеволод Белоусов. По его словам, доклинические испытания проходят «довольно хорошо» и уже завершаются.

«Мы сейчас начали набор первых пациентов для персонифицированной химиотерапии глиобластом», — сказал Белоусов в ходе выступления на форуме «Здоровое общество».

Ранее стало известно, что российская вакцина от рака претендует на массовость и универсальность. Обычное такие препараты создаются индивидуально под конкретную опухрль, однако отечественная разработка сделает лекарство доступным к широкому применению.

Матвей Константинов
  • Новости
  • Рак
  • Медицина
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar