Шанс на спасение: В России стартовали испытания персональной терапии против рака мозга

В России начали набирать первых пациентов для проведения персонифицированной химиотерапии глиобластом — вида злокачественной опухоли мозга. Об этом рассказал гендиректора Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА Всеволод Белоусов. По его словам, доклинические испытания проходят «довольно хорошо» и уже завершаются.

«Мы сейчас начали набор первых пациентов для персонифицированной химиотерапии глиобластом», — сказал Белоусов в ходе выступления на форуме «Здоровое общество».

Ранее стало известно, что российская вакцина от рака претендует на массовость и универсальность. Обычное такие препараты создаются индивидуально под конкретную опухрль, однако отечественная разработка сделает лекарство доступным к широкому применению.