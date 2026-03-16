«Страшилка будущего»: Россиян предупредили о новой «чуме» после победы над раком

Включение персонализированных онковакцин в программу ОМС звучит как научная фантастика, ставшая реальностью, заявил врач-эксперт Сергей Тополев. По его оценке, если государство потянет эту финансовую нагрузку, мы увидим сдвиг в статистике: рак перестанет быть фатальным приговором и превратится в контролируемую хронику вроде диабета или гипертонии.

Однако природа не терпит пустоты, поэтому место главного страха человечества тут же займёт нейродегенерация. Победив рак и сердечно-сосудистые заболевания, люди массово доживут до Альцгеймера. Новой «чумой» станет не опухоль, а тотальное угасание разума в здоровом теле. Мы будем видеть толпы физически крепких столетних стариков, не помнящих своего имени.

«Страшилка будущего — это не метастазы, пожирающие органы, а медленное, неотвратимое стирание личности, против которого у нас пока нет ни вакцин, ни таблеток, ни даже понимания механизма. Медицина лишь меняет сценарий финала, но не отменяет его», — констатировал собеседник РИАМО.

Тем временем российская вакцина от рака претендует на массовость и универсальность. Обычно противораковые вакцины создаются индивидуально под конкретную опухоль пациента. Массового производства до сих пор не существовало. Отечественная разработка пытается решить задачу шире — создать препарат для широкого применения.