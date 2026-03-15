Россиянам рассказали, что нового появится в программе ОМС в 2026 году

Программа госгарантий на 2026 год пополнилась новыми направлениями, рассказал глава Федерального фонда ОМС Илья Баланин. По его словам, основной упор сделан на профилактику: профосмотры и диспансеризацию смогут пройти около 102 миллионов человек.

Кроме того, добавлены исследования для раннего выявления рисков: тест на липопротеин (а) (скрытый фактор инфаркта и инсульта), скрининг на гепатит С для пациентов старше 25 лет (раз в 10 лет), анализы на ВПЧ для женщин 21–49 лет. Объёмы ЭКО увеличены на 15%.

Впервые в программе появился отдельный раздел помощи инвалидам: теперь при лечении в стационаре близкие людей с первой группой инвалидности могут находиться рядом за счёт ОМС. Также в регионах внедряют новые методы высокотехнологичной помощи: в этом году добавили 14 методов ВМП и три уникальных.

«Пожалуй, самое важное изменение — включение в базовую программу ОМС трансплантации почки. Наш прогноз: благодаря этому решению объем операций в текущем году вырастет более чем в три раза», — цитирует главу ФОМС RG.ru.

К слову, лечение ВИЧ, туберкулёза и ряда других социально значимых заболеваний не входит в программу ОМС. Из полиса исключены, в том числе заболевания, передающиеся половым путём, СПИД, расстройства поведения и некоторые другие состояния.