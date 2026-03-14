Россияне тратят на лечение до 2 триллионов рублей в год

В России граждане тратят на медицинские услуги на 1,5 — 2 триллиона рублей в год. Об этом рассказали РИА «Новости» глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев.

«По нашей оценке, общий объём рынка медицинских услуг в России, включая затраты всех уровней — федеральные, средства ОМС и личные расходы людей — составляет примерно 9 — 10 триллионов рублей в год. Сами люди оплачивают медицинские услуги примерно на 1,5 — 2 триллиона рублей в год», — пояснил он.

При этом страховщики по-другому оценивают рынок медицинских услуг, так как некоторые услуги они к таковым напрямую не относят. Если брать официальные цифры страховых компаний, то это примерно 8,1 триллиона рублей, из них 4 триллиона финансируются через систему ОМС, а остальное это то, что граждане тратят сами, отметил Уфимцев.

«Государство выделяет большие средства на медицину, и наличие страховщика делает ее более эффективной. Страховая компания заинтересована в том, чтобы тратить деньги экономно, но при этом чтобы и люди не болели или получали необходимые услуги», — добавил он.

По его словам, есть в других странах система ОМС, действующая без страховых фирм, но в таком случае выгода полностью остаётся на стороне самого государства, а гражданам приходится больше платить. Например, в Британии работодатель меньше платит налогов, в том числе страховых взносов, но англичане тратят огромные суммы на лечение из своего кармана.

Ранее глава Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев заявил, что лечение ВИЧ, туберкулёза и ряда других социально значимых заболеваний не входит в программу ОМС. Перечень ежегодно корректируется в рамках программы госгарантий.