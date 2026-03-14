Страховщики уточнили список болезней, которые не лечат по ОМС

Лечение ВИЧ, туберкулёза и ряда других социально значимых заболеваний не входит в программу ОМС, заявил глава Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев. В интервью РИА «Новости» он пояснил, что система обязательного медицинского страхования покрывает минимально необходимый объём помощи.

«Система ОМС – это социальный гарант минимально необходимого объема медицинской помощи. Она построена на принципах солидарности и приоритета жизненно важной помощи», — пояснил глава ВСС.

По словам Уфимцева, из полиса ОМС исключены в том числе заболевания, передающиеся половым путём, СПИД, расстройства поведения и некоторые другие состояния. Их перечень ежегодно корректируется в рамках программы госгарантий.

Эксперт подчеркнул, что медицинская помощь сверх установленных стандартов — личная ответственность гражданина. Она может оплачиваться напрямую или через добровольную страховку.

При этом Уфимцев уточнил, что при ряде заболеваний помощь можно получить бесплатно, но не за счёт ОМС, а из федерального или региональных бюджетов в рамках госсистемы здравоохранения

Ранее Life.ru сообщал, что в России выступили с инициативой увеличить взносы в систему ОМС для граждан, ведущих нездоровый образ жизни. Предполагается, что базовая медицинская помощь останется бесплатной для всех, однако для курящих и пренебрегающих правилами ЗОЖ могут ввести повышающие коэффициенты.