В России включат вакцины против рака в программу ОМС

Программа госгарантий бесплатной медицинской помощи на 2026 год пополнится вакцинами от рака. Проект соответствующего постановления оказался в распоряжении ТАСС.

Документ предусматривает включение в перечень высокотехнологичной помощи персонализированных методов лечения онкологических заболеваний. Речь идёт о мРНК-вакцинах, пептидной вакцине «Онкопепт», а также клеточной иммунотерапии с использованием генетически модифицированных компонентов.

Разработкой занимаются три ведущих центра: НИЦЭМ имени Гамалеи, НМИЦ радиологии и НМИЦ онкологии имени Блохина. Лечение будет проходить в несколько этапов и растянется более чем на полгода. В проекте поясняют, что длительные сроки и высокая стоимость производства персонализированных препаратов требуют отдельных нормативов финансирования для каждого этапа.

«Необходимость установления отдельных нормативов финансовых затрат для каждого из этапов лечения обусловлена длительным и высокозатратным (в том числе по причине высокой стоимости производства персонализированной мРНК-вакцины) сроком лечения (более полугода)», — уточняется в документе.

Ранее сообщалось, что стоимость лечения онкологических заболеваний в России по полису ОМС достигает нескольких миллионов рублей на одного пациента. В стране успешно лечат многие виды рака, однако не все процедуры доступны оперативно. Причина — в особенностях организации исследований и обеспеченности лекарствами. Из-за этого на некоторые виды помощи могут формироваться очереди.