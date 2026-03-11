Куришь — плати больше: Страховщики предложили новые правила для россиян

Россиян, пренебрегающих здоровым образом жизни, могут обязать платить повышенные взносы по программе обязательного медицинского страхования. С такой инициативой выступил глава Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев.

Эксперт в беседе с РИА «Новости» отметил, что базовый пакет медицинской помощи должен оставаться доступным для всех граждан бесплатно. Однако для тех, кто сознательно игнорирует принципы ЗОЖ, например, курит или не следит за рационом, необходимо ввести корректирующие коэффициенты.

По словам главы ВСС, сегодня система ОМС финансируется за счёт отчислений работодателей в Социальный фонд.

«У нас социальная система, и я считаю, это правильно», — заявил Уфимцев и добавил, что полностью лишать кого-либо страховки, как это практикуется в некоторых зарубежных странах, недопустимо.

Однако государство может использовать финансовые рычаги для стимулирования ответственности граждан.

«Толстеешь, куришь — получишь коэффициент по страховым взносам два или три. Всё регулируется деньгами», — заявил специалист.

Для реализации подобной модели потребуется расширение полномочий страховых организаций в медицинской сфере. При этом Уфимцев подчеркнул, что окончательное решение о собственном образе жизни каждый человек принимает самостоятельно.

Ранее сообщалось, что лечение онкологических заболеваний в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС) в России обходится в несколько миллионов рублей на одного пациента. В России успешно лечат многие виды рака, однако не всё доступно оперативно из-за особенностей проведения исследований и обеспеченности медикаментами. В связи с этим на некоторые процедуры могут образовываться очереди.