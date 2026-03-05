Владимир Путин
5 марта, 07:27

Озвучена средняя стоимость лечения рака в России

Глава ВСС: Лечение рака в России по ОМС обходится в несколько миллионов рублей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture

Лечение онкологических заболеваний в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС) в России обходится в несколько миллионов рублей на одного пациента. Об этом заявил глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев в беседе с РИА «Новости».

«В современных условиях всё лечение пациента в рамках ОМС в среднем обходится в несколько миллионов рублей», — цитирует агентство слова Уфимцева.

При этом он отметил, что в России успешно лечат многие виды рака, однако не всё доступно оперативно из-за особенностей проведения исследований и обеспеченности медикаментами. В связи с этим на некоторые процедуры могут образовываться очереди.

«Это не нарушение, они не выходят за рамки установленных нормативов, но в данном случае, конечно, лучше получить лечение как можно быстрее», — пояснил глава ВСС, добавив, что на фоне бесплатной помощи в стране активно развивается добровольное медицинское страхование.

«Рак не отменяет жизнь»: Россиянам рассказали, как действовать после постановки онкодиагноза
Ранее стало известно, что российские онкологи научились выращивать клетки-киллеры, убивающие рак. Из опухоли пациента выделяют лимфоциты, размножают их в лаборатории и вводят обратно. Метод особенно эффективен при меланоме, даже на поздних стадиях возможна полная ремиссия.

