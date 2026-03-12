Идея повысить взносы ОМС для курильщиков подорвёт мотивацию к профилактике, заявила эксперт

Идея заставить граждан с вредными привычками платить больше за медицинскую страховку натолкнулась на жёсткую критику. Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович в беседе с «Газетой.ru» объяснила, почему такой подход провалится.

Эксперт напомнила: российская система ОМС построена так, что граждане не софинансируют взносы напрямую. Внедрять подобные меры можно разве что в рамках добровольного страхования. Но главная проблема не в юридической, а в человеческой психологии.

Люди не меняют образ жизни по указке сверху. Финансовые санкции вызовут лишь раздражение и отторжение. Вместо того чтобы прислушиваться к врачам, пациенты начнут игнорировать профилактику и избегать контактов с медициной. Эффект будет ровно противоположным ожидаемому.

Современная мировая практика давно ушла от наказаний. Сегодня ставка делается на мягкое подталкивание. С курильщиками, например, работают через стратегии снижения вреда, предлагая менее опасные альтернативы для тех, кто не может расстаться с никотином. В питании тоже работают не кнутом, а пряником: маркировка вредных продуктов, акцизы на сладкую газировку, ограничение доступа детей к опасной еде. Такие меры меняют среду обитания человека, а не бьют по его кошельку.

«Поэтому задача государства — не просто вводить финансовые санкции, а выстраивать систему разумных стимулов: информирование, профилактические программы, экономические сигналы для производителей и понятную маркировку вредной продукции для потребителей. Именно сочетание этих мер позволяет постепенно снижать распространенность факторов риска и улучшать здоровье населения», — подытожила специалист.

Ранее Life.ru сообщал, что в РФ предложили повысить взносы в ОМС для граждан с вредными привычками. Базовый пакет медицинской помощи должен оставаться доступным для всех россиян бесплатно. Однако для курильщиков и тех, кто игнорирует принципы ЗОЖ, нужно ввести корректирующие коэффициенты.