Австралийский айтишник спас собаку от рака с помощью ChatGPT

Программист в Австралии спас свою собаку Рози от рака, используя искусственный интеллект. Как пишет The Australian, мужчина самостоятельно разработал план лечения и создал персонализированную mRNA-вакцину с помощью ChatGPT.

Сначала он секвенировал ДНК опухоли и здоровых клеток, чтобы найти мутации. Затем с помощью нейросети составил план анализа данных, применил алгоритмы и модель AlphaFold для определения белков-мишеней. На основе этих данных он разработал формулу вакцины, которую помогли синтезировать учёные из Университета Нового Южного Уэльса.

Результат превзошёл ожидания: опухоль уменьшилась примерно на 50%, состояние животного значительно улучшилось. Самое удивительное — ключевую часть работы проделал один человек с ноутбуком и доступом к ИИ.

