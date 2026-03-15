14 марта, 21:40

Австралийский айтишник спас собаку от рака с помощью ChatGPT

Обложка © theaustralian.com.au / John Feder

Программист в Австралии спас свою собаку Рози от рака, используя искусственный интеллект. Как пишет The Australian, мужчина самостоятельно разработал план лечения и создал персонализированную mRNA-вакцину с помощью ChatGPT.

Сначала он секвенировал ДНК опухоли и здоровых клеток, чтобы найти мутации. Затем с помощью нейросети составил план анализа данных, применил алгоритмы и модель AlphaFold для определения белков-мишеней. На основе этих данных он разработал формулу вакцины, которую помогли синтезировать учёные из Университета Нового Южного Уэльса.

Результат превзошёл ожидания: опухоль уменьшилась примерно на 50%, состояние животного значительно улучшилось. Самое удивительное — ключевую часть работы проделал один человек с ноутбуком и доступом к ИИ.

Ранее американский блогер Калеб Лик обучил свою собаку по кличке Момо основным принципам создания компьютерных игр при помощи искусственного интеллекта. По его словам, на это ушло всего две недели.

Артём Гапоненко
