Российская вакцина от рака претендует на массовость и универсальность, заявил эксперт

Российская вакцина от онкологии уникальна тем, что может стать массовой и универсальной. Такое мнение высказал член Общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре Алексей Старченко, комментируя планы Минздрава расширить программу госгарантий на 2026 год.

Как отметил эксперт в разговоре с «Москвой 24», обычно противораковые вакцины создаются индивидуально под конкретную опухоль пациента. Массового производства, как при инфекционных заболеваниях, до сих пор не существовало. Отечественная разработка пытается решить задачу шире — создать препарат для широкого применения. Если клинические исследования подтвердят эффективность, вакцина, скорее всего, будет действовать против определённых видов рака, а не всех сразу. Её включение в ОМС станет прогрессивным шагом.

Старченко также напомнил, что при первых трёх стадиях рак считается потенциально излечимым. На четвёртой стадии, с отдалёнными метастазами, помогают дорогостоящие таргетные препараты, блокирующие деление клеток и продлевающие жизнь на годы. В России действует нацпроект по снижению одногодичной летальности — таргетная терапия позволяет пациентам пережить первый критический год.

Основной путь диагностики — диспансеризация по ОМС, включающая анализы на скрытую кровь, флюорографию, ПСА для мужчин и скрининг на гепатит С. Важна и самодиагностика, особенно при раке молочной железы. Регулярные обследования и внимание к организму — главные союзники в раннем выявлении болезни, заключил эксперт.

Напомним, ранее стало известно, что Минздрав России намерен включить в систему бесплатной медпомощи противоопухолевую терапию с применением персонализированных мРНК-вакцин, пептидную вакцину «Онкопепт» и клеточную иммунотерапию с генетически модифицированными компонентами.