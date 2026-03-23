Суд отложил рассмотрение дела экс-мужа Лерчек Артёма Чекалина
Артём Чекалин. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / artem_chek
Очередное заседание по делу блогера и бизнесмена Артёма Чекалина о незаконном переводе денежных средств перенесено. Такое решение принял Гагаринский районный суд Москвы после того, как в ходе заседания в качестве свидетеля выступил сотрудник службы экономической безопасности одного из банков.
На предыдущем заседании суд одобрил ходатайство адвокатов больной раком Валерии Чекалиной (Лерчек) об изменении ей меры пресечения. После этого дело блогера было выведено в отдельное производство. Теперь дела экс-супругов рассматриваются раздельно. При этом Артём Чекалин остался под домашним арестом.
Напомним, что прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении блогеров Валерии и Артёма Чекалиных, а также их сообщника Романа Вишняка. Следствие полагает, что супруги скрыли доходы от реализации онлайн-курсов и рекламных интеграций, превышающие 300 миллионов рублей, не доплатив в бюджет около 60 миллионов налогов за период с 2020 по 2022 год. Фигурантам инкриминируют уклонение от уплаты налогов и легализацию доходов, полученных преступным путём. 26 февраля Лерчек родила четвёртого ребёнка. После роддома она оказалась в реанимации онкодиспансера с диагнозом злокачественных новообразований в лёгких и позвоночнике, а также метастазами в костях черепа. Производство по делу в отношении блогерши приостановлено, в то время как расследование в отношении Артёма Чекалина продолжается.
