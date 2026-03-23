Суд отложил рассмотрение дела экс-мужа Лерчек Артёма Чекалина

Очередное заседание по делу блогера и бизнесмена Артёма Чекалина о незаконном переводе денежных средств перенесено. Такое решение принял Гагаринский районный суд Москвы после того, как в ходе заседания в качестве свидетеля выступил сотрудник службы экономической безопасности одного из банков.

На предыдущем заседании суд одобрил ходатайство адвокатов больной раком Валерии Чекалиной (Лерчек) об изменении ей меры пресечения. После этого дело блогера было выведено в отдельное производство. Теперь дела экс-супругов рассматриваются раздельно. При этом Артём Чекалин остался под домашним арестом.