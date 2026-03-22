Лерчек покинула больницу ради дня рождения сына Льва
Лерчек на дне рождения сына.
Блогерша Валерия Чекалина (Лерчек) ненадолго покинула больницу, чтобы отметить день рождения сына Льва. Мальчику исполнилось 4 года 21 марта. Фотографиями с праздника поделился возлюбленный блогерши Луис Сквиччиарини.
На первых снимках, которые опубликовала Анна Чекалина (сестра Валерии), Льва поздравляли двойняшки Алиса и Богдан, а также двоюродные братья Саша и Рома. Саму именинницу в кадре не было, что породило слухи о том, что она не смогла покинуть медучреждение.
Позже Луис выложил фото, на котором Лерчек запечатлена вместе с детьми и праздничным тортом. Таким образом, опасения поклонников не подтвердились — блогерша всё же присоединилась к семейному торжеству.
Напомним, 26 февраля Лерчек родила четвёртого ребёнка от нынешнего избранника, однако после выписки из роддома оказалась в реанимации онкологической клиники — врачи диагностировали у неё злокачественные образования в лёгких и позвоночнике, а также метастазы в костях черепа. Уголовное дело против блогерши, возбуждённое вместе с бывшим супругом Артёмом Чекалиным по подозрению в незаконном выводе за рубеж около 250 млн рублей, на данный момент приостановлено (в отношении мужчины расследование продолжается). Сама Лерчек обвинила полицию в том, что ей якобы запрещали посещать врачей в период следственных действий, однако в МВД эти жалобы опровергли, заявив, что никаких препятствий для визитов в клиники у неё не было.
Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.