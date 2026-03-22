Лерчек покинула больницу ради дня рождения сына Льва

Блогерша Валерия Чекалина (Лерчек) ненадолго покинула больницу, чтобы отметить день рождения сына Льва. Мальчику исполнилось 4 года 21 марта. Фотографиями с праздника поделился возлюбленный блогерши Луис Сквиччиарини.

На первых снимках, которые опубликовала Анна Чекалина (сестра Валерии), Льва поздравляли двойняшки Алиса и Богдан, а также двоюродные братья Саша и Рома. Саму именинницу в кадре не было, что породило слухи о том, что она не смогла покинуть медучреждение.

Позже Луис выложил фото, на котором Лерчек запечатлена вместе с детьми и праздничным тортом. Таким образом, опасения поклонников не подтвердились — блогерша всё же присоединилась к семейному торжеству.