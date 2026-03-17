Жених тяжелобольной Лерчек ответил скептикам, сомневающимся в её диагнозе
Луис Сквиччиарини и Валерия Чекалина. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / im__lu_
Жених Валерии Чекалиной отверг обвинения о постановочном характере её болезни. Луис Сквиччиарини обратил внимание на один из комментариев, автор которого усомнился в реальности онкологии. По словам Луиса, они с блогершей «не такие люди».
«У моей Леры рак, мы бы никогда не стали врать об этом», — написал возлюбленный Лерчек.
По словам Сквиччиарини, серьёзный диагноз стал для пары сложным испытанием. Он уверен, что блогерша всегда вдохновляла подписчиков и помогола им изменить свои жизни.
Напомним, о тяжёлом диагнозе Лерчек стало известно вскоре после рождения её четвёртого ребёнка. Луис Сквиччиарини заявлял, что блогерше диагностировали рак желудка четвёртой стадии, она уже начала курс химиотерапии. На этом фоне суд приостановил уголовное дело и смягчил меру пресечения, заменив домашний арест на запрет определённых действий. При этом Чекалина погасила 176-миллионный долг перед налоговиками. По мнению депутата Госдумы Нины Останиной, гуманного подхода заслуживают и другие тяжело больные женщины, осуждённые по нетяжким статьям.
