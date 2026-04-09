Лерчек в слезах побрилась налысо после химиотерапии

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, побрилась налысо после курса химиотерапии. Тяжёлые кадры опубликовал её избранник Луис Сквиччиарини.

После лечения от рака у блогера начали выпадать волосы. На кадрах видно, как Чекалина плачет, отрезая отдельные пряди, и в итоге сбривает волосы под корень. Отец ребёнка блогерши написал, что это решение далось ей очень тяжело.

В комментариях реакция оказалась неоднозначной. Часть пользователей поддержала Валерию, но нашлись и те, кто посчитал публикацию слишком личной и спрашивал, зачем вообще показывать такие моменты на камеру.

Валерия Чекалина столкнулась с тяжёлым онкологическим заболеванием — раком желудка четвёртой стадии с метастазами. Из-за того, что Лерчек находилась под домашним арестом, диагноз не обнаружили вовремя. Она начала курс интенсивного лечения, который включает в себя химиотерапию, иммунную и лучевую терапию.