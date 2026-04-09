Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 апреля, 11:29

Лерчек в слезах побрилась налысо после химиотерапии

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ Luis Squicciarini

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, побрилась налысо после курса химиотерапии. Тяжёлые кадры опубликовал её избранник Луис Сквиччиарини.

После лечения от рака у блогера начали выпадать волосы. На кадрах видно, как Чекалина плачет, отрезая отдельные пряди, и в итоге сбривает волосы под корень. Отец ребёнка блогерши написал, что это решение далось ей очень тяжело.

В комментариях реакция оказалась неоднозначной. Часть пользователей поддержала Валерию, но нашлись и те, кто посчитал публикацию слишком личной и спрашивал, зачем вообще показывать такие моменты на камеру.

«Мама умирает?»: Бывший муж Лерчек рассказал, как их дети переживают её состояние
Валерия Чекалина столкнулась с тяжёлым онкологическим заболеванием — раком желудка четвёртой стадии с метастазами. Из-за того, что Лерчек находилась под домашним арестом, диагноз не обнаружили вовремя. Она начала курс интенсивного лечения, который включает в себя химиотерапию, иммунную и лучевую терапию.

Марина Фещенко
  • Новости
  • Блогерша Лерчек (Валерия Чекалина)
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar