«Ни в какой Израиль никто не собирается»: Катя Гордон объяснила, почему Лерчек отказалась от лечения за границей

Блогер Лерчек, она же Валерия Чекалина, несмотря на тяжёлую болезнь, не планирует лечиться в Израиле. Об этом рассказала бывший адвокат инфлюенсера Катя Гордон в подкасте «Переговорка».

Юрист заявила, что болезнь Чекалиной находится на жуткой стадии. По её словам, слухи о возможном побеге звезды в Израиль за гражданством не соответствуют действительности. Она отметила, что Лерчек лечат в московском Онкологическом центре имени Блохина и её это полностью устраивает.

«Ей оказывают помощь международного уровня. Все протоколы, которые в данный момент есть у Валерии, в том числе опробованы за границей, лучших просто нет. Там есть иммунотерапия и химиотерапия, решается вопрос о лучевой терапии. Поэтому ни в какой Израиль никто не собирается», — объяснила Гордон.

Адвокат также отметила, что недавно запущенный Лерчек бизнес не говорит о том, будто Валерия на самом деле здоровее, чем кажется, и просто пытается хайпануть. Гордон заявила, что тех, кого это раздражает, можно назвать крайне скверными людьми.

«Если вас это бесит, значит, вы конченые», — сказала она.

Она также подчеркнула: состояние инфлюенсера весьма удручающее. Несмотря на это, Валерия продолжает бороться за жизнь и даже старается работать. Адвокат добавила, что именно благодаря такому характеру и Божьей помощи у Лерчек есть шанс выжить, поэтому она непременно поддержит её новое «детище» в виде косметической продукции.

Напомним, что Валерия Чекалина столкнулась с тяжёлым онкологическим заболеванием — раком желудка четвёртой стадии с метастазами. Из-за того, что Лерчек находилась под домашним арестом, диагноз не обнаружили вовремя. О болезни инфлюенсера узнали только после рождения четвёртого ребёнка. Она начала курс интенсивного лечения, который включает в себя химиотерапию, иммунную и лучевую терапию.