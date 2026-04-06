Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

6 апреля, 12:01

«Мама умирает?»: Бывший муж Лерчек рассказал, как их дети переживают её состояние

Чекалин рассказал, что их с Лерчек дети переживают за мать и часто плачут

Обложка © Life.ru

Дети Валерии и Артёма Чекалиных очень тяжело воспринимают состояние матери. Такое заявление сделал бывший муж блогерши в беседе с корреспондентом Life.ru после заседания в Гагаринском суде Москвы.

Совместные дети экс-супругов — Алиса, Богдан и Лев — сейчас находятся вместе с предпринимателем. Несмотря на прохождение химиотерапии и постоянное пребывание в больнице Лерчек старается как можно чаще видеться с детьми. Они видят состояние своей матери и очень обеспокоены.

«Валерия постоянно в больнице. Детям, конечно, тяжело. Честно сказать, бывает даже, что плачут, переживают. Перед сном, особенно дочка, говорит: «Папа, а что, мама умирает?» Когда она мне в первый раз такое сказала, я сам чуть всплакнул», — признался Чекалин.

Онкобольная Лерчек воссоединилась с младшим сыном и вышла на связь в парике
Напомним, что Валерия Чекалина столкнулась с тяжёлым онкологическим заболеванием — раком желудка четвёртой стадии с метастазами. Диагноз блогерше поставили после рождения четвёртого ребёнка. Чекалина начала курс интенсивного лечения, который включает в себя химиотерапию, иммунную и лучевую терапию. По словам близких, первый курс уже пройден, а всего запланировано девять этапов лечения. Из-за болезни правый глаз блогерши пока полностью не видит.

Против блогеров Валерии и Артёма Чекалиных расследуют уголовное дело о выводе за границу более 250 миллионов рублей с помощью поддельных документов. Статья — часть 2 статьи 193.1 УК РФ. В марте суд приостановил производство в отношении Лерчек из-за тяжёлой болезни. Её освободили из-под домашнего ареста. Расследование в отношении её бывшего мужа тем временем продолжается.

BannerImage
Юлия Сафиулина
