Онкобольная Лерчек воссоединилась с младшим сыном и вышла на связь в парике

Валерия Чекалина, известная как блогер Лерчек, вышла на связь и обратилась к тем, кто переживает за её здоровье. Избранник звезды Луис Сквиччиарини опубликовал свежее видео и фото из клиники, где она проходит лечение от онкологии. Блогерша впервые появилась в парике.

Лерчек обратилась к поклонникам вместе с избранником.

«Просто хочу сказать, что сейчас мы проживаем самый сложный момент в нашей жизни. Мой самый любимый человек — моя Лера — борется за жизнь. Каждый день, каждый час. Как мне хочется забрать всю её боль. Как я хочу, чтобы моя Лера была жива. Это единственное, о чём я прошу судьбу. Пожалуйста, продолжайте молиться за неё, если можете. Она всё чувствует и она благодарна всем вам. Она очень любит вас», — написал Сквиччиарини.







Он передал слово Лерчек, которая выразила благодарность подписчикам и пообещала, что будет бороться за свою жизнь. По конец её голос дрогнул, а из покрасневших глаз побежали слёзы. Пара также показала кадры, где их маленький сын отдыхает на руках у матери.

Напомним, что Валерия Чекалина столкнулась с тяжёлым онкологическим заболеванием — раком желудка четвёртой стадии с метастазами. Диагноз ей поставили после рождения четвёртого ребёнка. Блогерша начала курс интенсивного лечения, включающий химиотерапию, иммунную и лучевую терапию. По словам близких, первый курс уже пройден, всего запланировано девять, а правый глаз пока полностью не видит. После лучевой терапии у неё стал слабее болевой синдром в ноге.