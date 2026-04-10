Гособвинение запросило для экс-супруга Лерчек 7,5 лет колонии

Гособвинение в рамках судебных прений в Гагаринском суде Москвы запросило для Артёма Чекалина, бывшего мужа известной блогерши Валерии Чекалиной (Лерчек), наказание в виде 7,5 лет колонии. Его признали виновным в проведении незаконных валютных операций на сумму более 250 миллионов рублей, источником которых стали доходы от продажи фитнес-марафонов.

Корреспондент ТАСС сообщает, что прокурор также ходатайствует о назначении Чекалину дополнительного наказания в виде штрафа, приближающегося к 200 миллионам рублей. Прокурор подчеркнула, что Чекалин виновен в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 193.1 Уголовного кодекса РФ (валютные операции с использованием подложных документов), и предложила назначить ему 7 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, с применением меры пресечения в виде заключения под стражу в зале суда.

Статья, инкриминируемая Чекалину, предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет. Государственное обвинение в данном процессе поддерживают прокуроры Светлана Тарасова и Наталья Кузьмина.

Против блогеров Валерии (Лерчек) и Артёма Чекалиных расследуется уголовное дело о выводе более 250 млн рублей за рубеж с использованием поддельных документов (ч. 2 ст. 193.1 УК РФ). В марте суд приостановил производство по делу в отношении Лерчек в связи с тяжёлым заболеванием — у неё диагностирован рак желудка IV стадии с метастазами, после чего она была освобождена из-под домашнего ареста. В то же время расследование в отношении её бывшего супруга продолжается, по делу заявлено около сотни свидетелей.

Валерия Чекалина столкнулась с тяжёлым онкологическим заболеванием — раком желудка четвёртой стадии с метастазами. Из-за того, что Лерчек находилась под домашним арестом, диагноз не обнаружили вовремя. Она начала курс интенсивного лечения, который включает в себя химиотерапию, иммунную и лучевую терапию.