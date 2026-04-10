Мать Артёма Чекалина стала «феей» и теперь учит «обмениваться энергиями»

Мать блогера Артёма Чекалина — Светлана — зарабатывает на продаже эзотерических курсов в интернете, называя себя «феей». Supeer.ru выяснил, что бывшая свекровь Лерчек (Валерии Чекалиной) торгует чудо-тренингами для желающих стать лучшей версией себя.

На её сайте указано, что она счастливая жена, мама и бабушка. Чекалина утверждает, что с рождения является энергопрактиком и разбирается в нумерологии и родологии. Основной профиль «феи» — практика Рэйки, альтернативная восточная медицина, основанная на вере в исцеление прикосновением ладоней.

Женщина начала заниматься целительством около десяти лет назад. В 2016 году она стала мастером Рэйки, а в 2020-м сама начала обучать других. По словам Чекалиной, практика избавила её от псориаза и открыла дар к составлению медитаций.

На её сайте представлены курсы на любой запрос. Программы для самостоятельного обучения стоят от 990 до 11 тысяч рублей. Чекалина обещает, что они помогут обрести свободу от родовых программ бедности, обнулить карму и устранить перекосы в отношениях.

В ассортименте есть и марафон «Мужское и женское». При занятии в группе услуга обойдется в 8 тысяч рублей, а индивидуальная стоит 21 тысячу. Для желающих стать мастерами Рэйки предусмотрены три ступени обучения: первая стоит 15 тысяч рублей, вторая — 21 тысячу, третья — 30 тысяч. В описании сказано, что уже на первой ступени ученики творят чудеса, а на третьей получают звание мастера-целителя.

ИП, на котором зарегистрирована школа чудес, открыли в феврале 2023 года — почти за месяц до первого обыска в доме Лерчек и Артёма. Активность в соцсетях Чекалиной сейчас стремится к нулю, но сайт пестрит анонимными отзывами довольных клиентов. Тем не менее в социальных сетях люди недоумевают, как при огромном количестве обещаний у себя на сайте Чекалина допустила, чтобы у бывшей невестки образовался рак желудка четвёртой стадии с метастазами.

Ранее сообщалось новая косметика Лерчек, вызвавшая ажиотаж в публичном пространстве, оказалась зарегистрирована на её мать. В феврале Эльвира Феопентова приобрела контрольную долю в 60% в ООО «Еййя». Сама Валерия Чекалина по документам к этому бизнесу отношения не имеет. Своей косметической линейки «Летик» она лишилась ещё во время домашнего ареста, когда готовилась к родам и не подозревала о диагнозе.