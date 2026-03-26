Новая косметика Лерчек оказалась зарегистрирована на её мать

Новая косметика блогера Лерчек (Валерии Чекалиной), запуск которой вызвал ажиотаж в публичном пространстве, оказалась зарегистрирована на её мать. Об этом сообщил Telegram-канал «Светский хроник».

В феврале Эльвира Феопентова приобрела контрольную долю в 60% в ООО «Еййя». Сама Чекалина по документам к этому бизнесу отношения не имеют. Своей косметики «Летик» она лишилась ещё тогда, когда находилась под домашним арестом, готовилась к родам и не подозревала о диагнозе.

Бизнес пока скромный: из всей линейки представлен только бьюти-бокс из трёх продуктов с экзосомами. Мощной рекламы нет, инфлюенсеры не задействованы. Этот продукт Чекалина не создавала, но при определённых обстоятельствах могла бы стать его лицом. Однако сейчас, когда блогер борется с тяжёлым заболеванием, ей вряд ли до рекламы косметики.

Ранее возлюбленный Лерчек сообщил, что блогер ослепла на правый глаз. Сейчас семья готовится ко второму этапу. Всего же, по его словам, запланировано девять курсов лечения. Луис Сквиччиарини добавил, что правый глаз у Лерчек пока полностью не видит. При этом после лучевой терапии у неё стал слабее болевой синдром в ноге.