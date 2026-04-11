Развод помешал Лерчек и её бывшему мужу заплатить налоги вовремя

Семейные ссоры во время бракоразводного процесса привели блогеров Валерию (Лерчек) и Артёма Чекалиных на скамью подсудимых. По данным, полученным из последнего слова Артёма Чекалина, пара не уплатила налоги в установленный срок в 2024 году, пишет РИА «Новости».

«В связи с первым делом у нас в семье случился развод, начали ругаться, ссориться. Нужно было оплатить налоги новые, которые по Дубаю, это был май или июнь 2024 года. Нам налоговая официально под протокол дала месяц, сказали, что в случае неуплаты будут какие-то последствия. Честно сказать, в ссорах там не то, что налоги, друг друга обвиняли ... налоги не заплатили», — сказал Чекалин в последнем слове на суде.

Чекалин пояснил, что за все время следствия и суда так и не смог уяснить, в чем конкретно его вина. По его словам, он «никакие документы не предоставлял», а все 14 банков, куда были направлены запросы, подтвердили, что нарушений валютного контроля не было. Он также обратил внимание суда на слова третьего участника дела Романа Вишняка. Тот, хоть и признал вину и пошёл на сделку со следствием, утверждал, что не передавал в банк никаких документов.

Несмотря на уверенность в своей невиновности, Чекалин попросил суд, если приговор все же будет обвинительным, не лишать его свободы. Он объяснил это тяжёлыми семейными обстоятельствами, упомянув о болезни бывшей жены и переживаниях детей.

Суд удалился для вынесения решения, которое будет объявлено 13 апреля.

Ранее в Гагаринском суде Москвы гособвинение запросило для Артёма Чекалина 7,5 лет колонии. Его признали виновным в незаконных валютных операциях на сумму более 250 миллионов рублей, полученных от продажи фитнес-марафонов. Прокурор также ходатайствует о штрафе почти в 200 миллионов рублей. Статья, инкриминируемая Чекалину, предусматривает до десяти лет лишения свободы, а обвинение поддерживают прокуроры Светлана Тарасова и Наталья Кузьмина.

В отношении Валерии и Артёма Чекалиных расследуется уголовное дело о выводе за рубеж более 250 миллионов рублей с использованием поддельных документов по части 2 статьи 193.1 УК РФ. В марте суд приостановил производство в отношении Лерчек из-за тяжёлой болезни — у неё обнаружен рак желудка четвёртой стадии с метастазами, после чего её освободили из-под домашнего ареста. Расследование в отношении бывшего супруга блогера продолжается. По делу заявлено около сотни свидетелей.