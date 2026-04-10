Адвокаты Чекалина настаивают на оправдании по делу о фитнес-марафонах

Защита бывшего супруга блогерши Лерчек (Валерии Чекалиной) Артёма Чекалина попросила суд оправдать его по делу о незаконных валютных операциях на сумму более 250 миллионов рублей. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Гагаринского суда Москвы, где проходят прения сторон.

Деньги, о которых идёт речь, были получены от продажи фитнес-марафонов блогера. Адвокаты настаивают на невиновности своего подзащитного. Один из защитников заявил, что Чекалин подлежит безусловному оправданию, и попросил его оправдать. Сам экс-супруг Лерчек отказался выступать в прениях. Он уточнил, что воспользуется своим правом сказать последнее слово позже. Процесс продолжается.

Ранее в Гагаринском суде Москвы гособвинение запросило для Артёма Чекалина 7,5 лет колонии. Его признали виновным в незаконных валютных операциях на сумму более 250 миллионов рублей, полученных от продажи фитнес-марафонов. Прокурор также ходатайствует о штрафе почти в 200 миллионов рублей. Статья, инкриминируемая Чекалину, предусматривает до десяти лет лишения свободы, а обвинение поддерживают прокуроры Светлана Тарасова и Наталья Кузьмина.

В отношении Валерии и Артёма Чекалиных расследуется уголовное дело о выводе за рубеж более 250 миллионов рублей с использованием поддельных документов по части 2 статьи 193.1 УК РФ. В марте суд приостановил производство в отношении Лерчек из-за тяжёлой болезни — у неё обнаружен рак желудка четвёртой стадии с метастазами, после чего её освободили из-под домашнего ареста. Расследование в отношении бывшего супруга блогера продолжается. По делу заявлено около сотни свидетелей.