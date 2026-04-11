10 апреля, 21:34

Экс-супруг Лерчек попросил суд назначить ему условный срок

Обложка © Life.ru

Бывший муж блогерши Валерии Чекалиной (Лерчек) Артём Чекалин попросил суд назначить ему условный срок. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на участника судебного процесса.

«Выступая с последним словом, подсудимый заявил о непризнании вины, а также о том, что он всегда верил и соблюдал требования российского законодательства, исправно платил налоги. А в случае обвинительного приговора Чекалин попросил суд, чтобы ему назначили условный срок», — утверждает источник.

Адвокаты Чекалина настаивают на оправдании по делу о фитнес-марафонах

Напомним, гособвинение в рамках судебных прений в Гагаринском суде Москвы запросило для Артёма Чекалина наказание в виде 7,5 года колонии. Его признали виновным в проведении незаконных валютных операций на сумму более 250 миллионов рублей, источником которых стали доходы от продажи фитнес-марафонов. Приговор будет оглашён 13 апреля в 12:30 по московскому времени.

Тимур Хингеев
