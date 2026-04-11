Экс-супруг Лерчек попросил суд назначить ему условный срок

Бывший муж блогерши Валерии Чекалиной (Лерчек) Артём Чекалин попросил суд назначить ему условный срок. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на участника судебного процесса.

«Выступая с последним словом, подсудимый заявил о непризнании вины, а также о том, что он всегда верил и соблюдал требования российского законодательства, исправно платил налоги. А в случае обвинительного приговора Чекалин попросил суд, чтобы ему назначили условный срок», — утверждает источник.

Напомним, гособвинение в рамках судебных прений в Гагаринском суде Москвы запросило для Артёма Чекалина наказание в виде 7,5 года колонии. Его признали виновным в проведении незаконных валютных операций на сумму более 250 миллионов рублей, источником которых стали доходы от продажи фитнес-марафонов. Приговор будет оглашён 13 апреля в 12:30 по московскому времени.