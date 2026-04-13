Суд приговорил блогера Артёма Чекалина к 7 годам колонии

Гагаринский суд Москвы приговорил блогера Артёма Чекалина к 7 годам колонии общего режима по делу о проведении незаконных валютных операций. Он также должен будет выплатить штраф в 194,5 млн публей, передаёт корреспондент Life.ru из зала суда.

Судья признал бывшего мужа блогерши Лерчек виновным в совершении валютных операций по переводу денег на счета нерезидентов с использованием подложных документов. По версии следствия, Артём Чекалин вместе со своей бывшей супругой и их бизнес-партнёром Романом Вишняком вывели более ₽250 млн на счета компаний ОАЭ по поддельным документам.

Артём Чекалин в суде. Видео © Life.ru

Перед заседанием Чекалин заявил, что идёт в суд с чистой совестью, потому что знает, что в преступлениях, в которых его обвиняют, он не виноват.

Блогеров Валерию (Лерчек) и Артёма Чекалиных обвинили в выводе более 250 миллионов рублей за границу с помощью поддельных документов. В марте суд остановил рассмотрение дела против Лерчек из-за обнаруженного у неё рака желудка IV стадии с метастазами. При этом разбирательство в отношении Артёма продолжилось.