Суд приговорил блогера Артёма Чекалина к 7 годам колонии
Артём Чекалин в суде. Фото © Life.ru
Гагаринский суд Москвы приговорил блогера Артёма Чекалина к 7 годам колонии общего режима по делу о проведении незаконных валютных операций. Он также должен будет выплатить штраф в 194,5 млн публей, передаёт корреспондент Life.ru из зала суда.
Судья признал бывшего мужа блогерши Лерчек виновным в совершении валютных операций по переводу денег на счета нерезидентов с использованием подложных документов. По версии следствия, Артём Чекалин вместе со своей бывшей супругой и их бизнес-партнёром Романом Вишняком вывели более ₽250 млн на счета компаний ОАЭ по поддельным документам.
Напомним, что защита Чекалина призвала суд оправдать его, а сам он попросил условный срок. Гособвинение же запрашивало для Артёма Чекалина 7,5 года колонии и штраф в размере до 200 миллионов рублей.
Перед заседанием Чекалин заявил, что идёт в суд с чистой совестью, потому что знает, что в преступлениях, в которых его обвиняют, он не виноват.
Блогеров Валерию (Лерчек) и Артёма Чекалиных обвинили в выводе более 250 миллионов рублей за границу с помощью поддельных документов. В марте суд остановил рассмотрение дела против Лерчек из-за обнаруженного у неё рака желудка IV стадии с метастазами. При этом разбирательство в отношении Артёма продолжилось.
